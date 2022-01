【KTSF】

由於煞車燈有缺陷,福特正在召回修理近20萬輛汽車。

福特車廠說,高溫和潮濕的環境能導致剎車燈系統脫離剎車踏板,令到剎車燈持續照亮,引起其他汽車司機的誤會。

此外,這個故障也可能造成汽車意外脫離泊車檔功能而溜走。

召回修理的車型包括2014和2015款福特Fusion,2015年款Mustangs,和2014和2015年款Lincoln MKZ。

福特表示,受影響的客戶可以將汽車帶到經銷商免費更換有問題的零件,福特此次召回修理的車輛,都是在南部或夏威夷銷售或註冊。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。