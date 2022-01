【KTSF】

聖荷西的兒童探索博物館將在2月的一個星期天,為孩童以及他們的家人舉辦疫苗接種日。

博物館在本月初已經舉行過一次疫苗接種日,下個月定在2月13日星期天,5歲以上的居民,可以在現場接種第一劑疫苗,12歲以上已經接種完整疫苗的孩童,也可以在現場接種加強劑。

這項活動是連同Santa Clara縣公共衛生局共同舉行,任何接種疫苗的人,可以獲得8張博物館的門票,不需要預約,但是先到先得,時間是上午9點半到下午4點半。

博物館計劃在春天再舉辦兩天類似活動。

