社安金按生活指數調漲 平均約1,657元

【KTSF 尹晉豪報導】

全國領取社會安全退休金的人士，會陸續收到今年社安局發放的第一筆錢或第一張支票，經生活指數調整之後的社安退休金，平均約1,657元。

社會安全局將今年的COLA生活費用調整幅度提高5.9%，這個增幅是根據通貨膨脹率而作出，用以維持退休人士的購買力。

社安局會分別按照退休人士的出生日期時段，在1月份分四次發出，平均金額大約是1,657元，這個是一般退休工人今年每月領取到的金額，而最高金額可以達到4,194元，能夠領取這個金額的人士，是那些繳納多年最高額社安金，及延後到70歲才申領退休金的人士。

至於今年的聯邦SSI補助金，標準金額是個人每月841元，夫婦是1,261元，專為學生而設的SSI補助金就是每月2,040元，一年不超過8,230元。

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