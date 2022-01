社安金按生活指數調漲 平均約1,657元

【KTSF 尹晉豪報導】

全國領取社會安全退休金的人士,會陸續收到今年社安局發放的第一筆錢或第一張支票,經生活指數調整之後的社安退休金,平均約1,657元。

社會安全局將今年的COLA生活費用調整幅度提高5.9%,這個增幅是根據通貨膨脹率而作出,用以維持退休人士的購買力。

社安局會分別按照退休人士的出生日期時段,在1月份分四次發出,平均金額大約是1,657元,這個是一般退休工人今年每月領取到的金額,而最高金額可以達到4,194元,能夠領取這個金額的人士,是那些繳納多年最高額社安金,及延後到70歲才申領退休金的人士。

至於今年的聯邦SSI補助金,標準金額是個人每月841元,夫婦是1,261元,專為學生而設的SSI補助金就是每月2,040元,一年不超過8,230元。

