舊金山交通局為纜車配上虎年裝飾慶農曆新年（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為了慶祝農曆新年的來臨和支持亞太裔社區,舊金山(三藩市)交通局(SFMTA)為纜車配上虎年裝飾,而週四在華埠的纜車博物館舉行推廣活動。

虎年即將來臨,雖然Omicron確診個案激增令人擔憂,但舊金山華埠仍積極為農曆新年的慶祝活動做準備,在週四下午4點,舊金山市府律師邱信福、市參事馬兆明和一眾商家聚集在華埠的纜車博物館,向社區保證虎年的賀年活動將會如常舉行。

交通局董事黎慧心(Sharon Li)說:「交通局想幫助和支持,我們華埠的農曆新年的活動,因為華埠商店很慘淡,那就交通局想多一些聯繫社區和華埠的事,今日我們就裝飾了纜車。」

舊金山交通局今次也參加慶祝活動,Muni首次以農曆新年主題為纜車裝飾。

同時,週四為慶祝活動拉開序幕纜車線包括powell到hyde和powell到mason路線,直至2月20日。

黎慧心說:「其實我的現在的目標是想有兩至三部,今個星期六第一部會進入社區,跟著下星期應該有多一部,而配上裝飾纜車會到2月20日,過了農曆新年花市後,乘客亦都可以乘坐

與此同時,今年的農曆新年花市將於1月29和1月30日在Grant Avenue都板街舉行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。