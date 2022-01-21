舊金山交通局為纜車配上虎年裝飾慶農曆新年（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為了慶祝農曆新年的來臨和支持亞太裔社區，舊金山（三藩市）交通局（SFMTA）為纜車配上虎年裝飾，而週四在華埠的纜車博物館舉行推廣活動。

虎年即將來臨，雖然Omicron確診個案激增令人擔憂，但舊金山華埠仍積極為農曆新年的慶祝活動做準備，在週四下午4點，舊金山市府律師邱信福、市參事馬兆明和一眾商家聚集在華埠的纜車博物館，向社區保證虎年的賀年活動將會如常舉行。

交通局董事黎慧心（Sharon Li）說：「交通局想幫助和支持，我們華埠的農曆新年的活動，因為華埠商店很慘淡，那就交通局想多一些聯繫社區和華埠的事，今日我們就裝飾了纜車。」

舊金山交通局今次也參加慶祝活動，Muni首次以農曆新年主題為纜車裝飾。

同時，週四為慶祝活動拉開序幕纜車線包括powell到hyde和powell到mason路線，直至2月20日。

黎慧心說：「其實我的現在的目標是想有兩至三部，今個星期六第一部會進入社區，跟著下星期應該有多一部，而配上裝飾纜車會到2月20日，過了農曆新年花市後，乘客亦都可以乘坐

與此同時，今年的農曆新年花市將於1月29和1月30日在Grant Avenue都板街舉行。

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