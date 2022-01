東華醫院為高危人士免費派發2千個居家檢測盒

【KTSF 關鍵報導】

Omicron變種病毒來襲,加上節日聚會,檢測可謂一測難求,舊金山華埠東華醫院宣佈即日起,為社區高危人士免費派發2千個居家檢測盒。

在週五早上舉行的記者會,東華醫院宣佈與舊金山市衛生局合作,即日起為社區高危人士免費派發2千個居家檢測盒,東華醫院亦會派發中文的說明書,同時東華醫院上傳短片到YouTube,教大家正確的使用方法。

首先是打開包裝,取出綿棒,然後將綿棒塞進鼻孔,深入鼻孔,緊貼內側打轉5圈,在另一邊鼻孔內重覆動作,其後將棉棒放入瓶轉動30秒,之後擠壓小瓶同時旋轉棉棒5圈,最後關上瓶蓋,並擠出4滴到測試棒的小孔,等待15分鐘後就有結果,只有控制線(C)和測試線(T)沒有同時出現,即是陰性的結果。

東華醫院表示,派發的檢測盒,陽性病例方面準確率為93%,而檢測陰性方面準確率為100%,在週五的活動上,舊金山市參事佩斯金示範如何正確使用檢測盒。

佩斯金說:「正面的是陰性反應,祝大家新年快樂身體健康。」

那如果在自我檢驗是陽性反應又怎麼辦呢?

張建清博士說:「Omicron的症狀比較輕,舊金山住在深切治療部的病人都很少,所以現在差不多19%的住院病人,有261名病人,但症狀不像Delta那麼重,所以如果檢測是陽性反應,不要不理會,陽性反應可找家庭醫生,如果沒有家庭醫生的話,就可以撥打東華醫院的新冠熱線(628)228-2828。」

最後張建清博士指出,如果您出現新冠症狀,曾經接觸新冠病毒或確診者,或計劃與高危者舉行聚會,都建議在家做自我檢測,如果檢測結果呈陽性,應該留在家中,並遵守隔離及檢疫指引,不過即使檢測結果為陰性,也要繼續佩戴口罩,與他人保持距離及遵守防疫措施。

除了東華醫院外,下星期華協中心和東北醫療中心會合作為散房家庭派居家檢測。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。