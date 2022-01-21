東華醫院為高危人士免費派發2千個居家檢測盒

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Omicron變種病毒來襲，加上節日聚會，檢測可謂一測難求，舊金山華埠東華醫院宣佈即日起，為社區高危人士免費派發2千個居家檢測盒。

在週五早上舉行的記者會，東華醫院宣佈與舊金山市衛生局合作，即日起為社區高危人士免費派發2千個居家檢測盒，東華醫院亦會派發中文的說明書，同時東華醫院上傳短片到YouTube，教大家正確的使用方法。

首先是打開包裝，取出綿棒，然後將綿棒塞進鼻孔，深入鼻孔，緊貼內側打轉5圈，在另一邊鼻孔內重覆動作，其後將棉棒放入瓶轉動30秒，之後擠壓小瓶同時旋轉棉棒5圈，最後關上瓶蓋，並擠出4滴到測試棒的小孔，等待15分鐘後就有結果，只有控制線（C）和測試線（T）沒有同時出現，即是陰性的結果。

東華醫院表示，派發的檢測盒，陽性病例方面準確率為93％，而檢測陰性方面準確率為100％，在週五的活動上，舊金山市參事佩斯金示範如何正確使用檢測盒。

佩斯金說：「正面的是陰性反應，祝大家新年快樂身體健康。」

那如果在自我檢驗是陽性反應又怎麼辦呢？

張建清博士說：「Omicron的症狀比較輕，舊金山住在深切治療部的病人都很少，所以現在差不多19％的住院病人，有261名病人，但症狀不像Delta那麼重，所以如果檢測是陽性反應，不要不理會，陽性反應可找家庭醫生，如果沒有家庭醫生的話，就可以撥打東華醫院的新冠熱線（628）228-2828。」

最後張建清博士指出，如果您出現新冠症狀，曾經接觸新冠病毒或確診者，或計劃與高危者舉行聚會，都建議在家做自我檢測，如果檢測結果呈陽性，應該留在家中，並遵守隔離及檢疫指引，不過即使檢測結果為陰性，也要繼續佩戴口罩，與他人保持距離及遵守防疫措施。

除了東華醫院外，下星期華協中心和東北醫療中心會合作為散房家庭派居家檢測。

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