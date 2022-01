【KTSF】

灣區週五晚和週六早晨會吹大風,國家氣象局對灣區大部份地區發出強風警示。

北灣山區最大風,強風警告由現在到週六早上11時生效。

國家氣象局表示,灣區目前吹北風,風速每小時20到35英里,疾風最高風速高達50到70英里,強風警示現正生效。

當局呼籲大家鞏固好戶外的家具和物件,強風有可能導致樹枝倒塌,引發停電,駕駛車身高的汽車以及拖車的人士要特別注意駕駛安全。

