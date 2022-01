柏克萊藝術博物館為已故香港畫家唐家偉舉行畫展（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊藝術博物館為已故香港畫家唐家偉舉行畫展,其中多幅是從來未公開展出的作品。

名為《靈山:唐家偉的藝術世界》的展覽,展出20多幅唐家偉的作品,包括11幅畫是唐氏家族捐贈予柏克萊藝術博物館,博物館也通過本身的收藏,展出唐家偉在不同年代受影響畫家,例如畢加索、張大千、劉國松和黃仲方的作品。

柏克萊藝術博物館資深策展人Julia White說:「我希望觀眾能夠認識到,這是傳統中國畫的一大部分,畫家可以有一個導師,從導師身上學習,然後去創作具自己特色的優美作品。」

唐家偉的作品,從初期的抽象畫,到後來用潑墨方式畫出的山水畫,和之後用手和手指的書法創作等,可以從展覽中看出唐家偉身為藝術家成熟、演變的過程。

他的創作方式與過程少為人知。

唐家偉姐姐唐慧中說:「因為他是很神秘,他自己有精神病,被診斷有精神失調症,經常感到偏執狂(paranoia),會很怕別人抄他,所以就不讓別人看他怎麼畫,或講得太清楚。」

姐姐唐慧中也透露,從他後期的作品中,可以看得出其中的魄力和動力,可以從畫中和觀眾溝通,這也是畫家最終想要爭取到的,創作靈感則最常來自心靈與宗教。

唐慧中說:「對於禪,他是非常有研究,能夠提升自己去到一個可以畫出這種話的地步,這些話他說是『天界禪畫』,這個影像從腦子裡面出現,就即刻要畫在紙上。」

唐家偉畫展目前在柏克萊藝術博物館一直展出到6月14日。

