柏克萊藝術博物館為已故香港畫家唐家偉舉行畫展（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊藝術博物館為已故香港畫家唐家偉舉行畫展，其中多幅是從來未公開展出的作品。

名為《靈山：唐家偉的藝術世界》的展覽，展出20多幅唐家偉的作品，包括11幅畫是唐氏家族捐贈予柏克萊藝術博物館，博物館也通過本身的收藏，展出唐家偉在不同年代受影響畫家，例如畢加索、張大千、劉國松和黃仲方的作品。

柏克萊藝術博物館資深策展人Julia White說：「我希望觀眾能夠認識到，這是傳統中國畫的一大部分，畫家可以有一個導師，從導師身上學習，然後去創作具自己特色的優美作品。」

唐家偉的作品，從初期的抽象畫，到後來用潑墨方式畫出的山水畫，和之後用手和手指的書法創作等，可以從展覽中看出唐家偉身為藝術家成熟、演變的過程。

他的創作方式與過程少為人知。

唐家偉姐姐唐慧中說：「因為他是很神秘，他自己有精神病，被診斷有精神失調症，經常感到偏執狂（paranoia），會很怕別人抄他，所以就不讓別人看他怎麼畫，或講得太清楚。」

姐姐唐慧中也透露，從他後期的作品中，可以看得出其中的魄力和動力，可以從畫中和觀眾溝通，這也是畫家最終想要爭取到的，創作靈感則最常來自心靈與宗教。

唐慧中說：「對於禪，他是非常有研究，能夠提升自己去到一個可以畫出這種話的地步，這些話他說是『天界禪畫』，這個影像從腦子裡面出現，就即刻要畫在紙上。」

唐家偉畫展目前在柏克萊藝術博物館一直展出到6月14日。

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