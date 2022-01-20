灣區台灣移民回台探病危母親 述說隔離防疫痛苦經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

住在灣區的一位台灣移民，去年10月回台灣探望病危的母親，由於醫院的防疫政策，經過漫長的等待終於見到母親，但不久後母親就陷入昏迷病逝，潘女士分享她這趟傷心的台灣之旅。

住在Palo Alto的潘健容，為了看得癌症的母親共回台灣隔離了三次，去年10月母親病危，也是她最痛苦的一次隔離。

潘健容說：「衛福部都會說我們會有應變措施，結果我這次回去發現說，其實他們講的是這樣講，但等到我真的要跟衛福部請假，比方說我在隔離中間我要請假外出，第一個說你媽媽還沒有到病危狀態，我說你病危的定義是甚麼。」

潘健容遵照台灣防疫規定，14天住防疫旅館，後7天回家自主管理，沒想到就在回家前一天，母親病危住進林口長庚醫院，接下來就是噩夢的開始。

潘健容說：「我們不能進去看家人，可是照顧者他雖然不能出來，但他可以去地下街吃東西，我覺得那才是真的防疫破口，我從美國飛回台灣，又隔離我這樣前前後後做PCR，做了5次到那個時候，他會覺得我們美國回來，比那些每天跑來跑去還危險，所以我覺得很不合理的點。」

長庚醫院堅持潘健容要做付費檢測，但又無法當天替她做，潘健容於是前往衛福部認可的輔大醫院做免費檢測，結果長庚又不承認，她感到很困惑，就這樣來來回回多次，結果還發現：「新北市衛生局發現，我在輔大做過兩次檢測，沒有一次他們的資料上傳到中央，從一件PCR事件發現他們做事很混亂，衛福部不是說追蹤每個個案，結果就是做了檢測也沒上傳到中央。」

最後還是在長庚完成自費檢測，進到病房看母親已經是第23天，但為時已晚。

潘健容說：「我搞了這麼多天進去之後，我進去第23天中午看到我媽媽，因為她也不太能理解，她已經狀況不太好，她不太理解為什麼我弄得這麼久，她知道我已經飛到台灣，為什麼那麼久沒去看她，接下來我跟你們說不出來，因為隔天我一進去她就昏迷，因為我覺得我在台灣，浪費23天才見到她，我只看到她6、7個小時，她知道我要回來，她想說可以撐到出院。」

後來他們將母親送到安寧療護，十天後母親過世。

潘健容說，沒有親身經歷，外人無法體會這段痛苦，她知道台灣防疫嚴格，也遵守防疫規定，但她深深感受，對美國回來的人並不友善，儘管他回去是探望母親，而不是休假。

潘健容說：「我說我做了那麼多PCR，我回台灣之前已經打三針，然後我跟他們說，我做這麼多PCR，有打三針，比你們像看我媽的菲傭，很多都還沒有打針，我媽也是沒打針，你為什麼會覺得說，我這樣比那些人還危險，不讓我進去。」

潘健容有一位弟弟在美國，最終還是沒有見到母親最後一面。

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