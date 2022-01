研究指打疫苗比確診後得到的免疫力更大

【KTSF 朱慧琪報導】

一項新的研究指出,打疫苗比起確診後得到的免疫力,免疫效果是更大。

長時間抗疫以來,疫苗似乎可以顯著地降低,新型肺炎病毒引發嚴重疾病的風險,即使是Omicron變種。

聯邦疾控中心(CDC)最新研究指,疫苗比起感染更能抵禦新型肺炎,預防新型肺炎的最佳方法是打疫苗,未接種疫苗的人住院風險高出13倍。

而上週在《自然醫學》期刊一項新的研究可能解釋了原因,研究指出,接種了mRNA疫苗後,或染疫後產生的T細胞,都可對Omicron變種”提供廣泛的免疫保護”,T細胞與抗體是不同,接種疫苗後產生的T細胞,可以識別變異體,包括Omicron。

即使變種病毒能避開抗體,研究人員發現,打疫苗產生T細胞的人,似乎比以前因染疫而有T細胞的人具有更強的免疫反應,換句話說,打疫苗比起感染後得到的免疫效果是更大。

