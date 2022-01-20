研究指打疫苗比確診後得到的免疫力更大

【KTSF 朱慧琪報導】

一項新的研究指出，打疫苗比起確診後得到的免疫力，免疫效果是更大。

長時間抗疫以來，疫苗似乎可以顯著地降低，新型肺炎病毒引發嚴重疾病的風險，即使是Omicron變種。

聯邦疾控中心（CDC）最新研究指，疫苗比起感染更能抵禦新型肺炎，預防新型肺炎的最佳方法是打疫苗，未接種疫苗的人住院風險高出13倍。

而上週在《自然醫學》期刊一項新的研究可能解釋了原因，研究指出，接種了mRNA疫苗後，或染疫後產生的T細胞，都可對Omicron變種”提供廣泛的免疫保護”，T細胞與抗體是不同，接種疫苗後產生的T細胞，可以識別變異體，包括Omicron。

即使變種病毒能避開抗體，研究人員發現，打疫苗產生T細胞的人，似乎比以前因染疫而有T細胞的人具有更強的免疫反應，換句話說，打疫苗比起感染後得到的免疫效果是更大。

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