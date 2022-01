【KTSF】

聖荷西週二晚發生兩個行人死亡的交通意外,還有另外一個行人受傷。

聖荷西警局發言人Christian Camarillo說:「我們的訊息很明確,民眾需要用行人過道,特別是在晚上,特別是在高速公路上,我不要指責受害人,但在晚上過高速公路,而不用行人道並不明智。」

警方表示,涉案房車當時正在Almaden Expressway北向行駛,在Foxworthy Avenue交界處附近撞到3名行人。

警方表示,司機沒有涉及酒醉或服用藥物駕駛,這是聖荷西今年的第6宗行人死亡的事件。

