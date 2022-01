舊金山總圖書館展覽紀錄鐵路華工艱苦但鮮為人知的歷史（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)總圖書館展出一個名為「沉默的道釘」歷史圖片展,紀錄一段在1860年代興建鐵路的華人勞工艱苦但鮮為人知的歷史。

「沉默的道釘: 尋找鐵路華工的足跡」,藉透過不同渠道採納而來的歷史圖像和近代照片,訴說華工的故事,其中最主要的部份是由北京自由攝影師李炬追蹤華工的腳步,從加州首府沙加緬度,至猶他州的Promontory山丘路線,重現當年攝影師拍攝到的景象。

舊金山華埠歷史文化協會展覽策展人羅余潔茜(Nancy Yu)說:「展覽目的是為公眾提供更多機會,去了解鐵路華工的歷史,這個也是舊金山華裔歷史文化協會的史命,保存、保護、和推廣中國歷史文化。」

展覽的內容提到在1860年代,二萬幾名華人勞工為鐵路公司工作,在艱難的條件下,建設全美首條跨州的鐵路,他們有時要在高山、深谷或荒漠等環境下起鐵路,又在山脈開闢過多條連接鐵路的隧道,許多人工程中喪生,而同時他們的工資,卻往往低於當時的白人勞工,並受到形形式式的種族歧視,但是他們的故事至今仍鮮為人知,因此今次展覽是想讓更多學生了解華人為美國歷史的貢獻。

展覽由即日起至5月22日,在舊金山總圖書館6樓免費展出。

