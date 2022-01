【KTSF】

南灣Palo Alto一名涉嫌入屋盜竊的男子被屋主發現,屋主用棒球棍追趕,疑犯後來被警方拘捕。

警方表示,週二清晨約6點45分接報,有一名可疑男子進入Sequoia Avenue 400號路段的一間住宅,屋內有一對70多歲的夫婦,老翁用棒球棍追趕疑犯。

在7點半在Escobita Avenue,嫌犯在另外一間房屋外的車庫偷走一架單車,警方憑著線索,找到這名男子。

疑犯是44歲的紅木城居民Juan Bartolo Rios,他面臨入屋盜竊、潛伏犯罪和擅闖私人地方等控罪。

