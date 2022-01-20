白宮下週免費派發4億個N95口罩給美國民眾

January 20, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC / Debora Cartagena / MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

白宮將於下週免費派發的4億個N95口罩給予美國民眾，而國民警衛軍亦出動協助醫院及檢測站。

免費N95口罩將會在下週分發到各個藥房、保健中心，白宮致力應對疫情，將由國家儲備裡面分發4億個N95口罩給予美國民眾，白宮指這是美國歷史上最大規模的個人防護裝備部署。

阿拉巴馬伯明翰大學傳染病學教授Jeanne Marrazzo說：「口罩是幫助我們擺脫困境的基本工具之一。」

聯邦疾控中心（CDC）近日更新了口罩指引，指布口罩的防護力不足，沒有聯邦政府批准的口罩那樣多的保護。

政府所推出的免費檢測盒http://COVIDTEST.GOV網站，亦在18日啟用，現在就等待美國郵政（USPS）為大家派送，雖然郵件延誤，加上近2萬名郵政員工生病或被隔離，但是美國郵政表示他們可以應付。

另一方面，國民警衛軍正在俄勒岡州的醫院提供協助，共1200隊員正在協助40間醫院。

俄勒岡州國民警衛隊少校John Cascamo說：「我們收到了有關任務和範圍的概述，他們花了很多時間，與我們討論感染控制問題，並確保我們的部隊安全，並了解將會遇到的事情。」

醫療中心首席執行官Chris Pizzi說：「當我們的醫護人員因新型肺炎並要隔離時，這種支援就出現了，國民警衛隊隊員將能夠在其中一些非臨床角色中，為我們提供協助。」

除了醫院，有些更會到檢測站幫忙。

Cascamo說：「這是我們擔任各種角色的第一天，我們很高興加入，我們有一個完整隊伍來支援檢測站。」

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