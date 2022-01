【KTSF】

中半島San Mateo市Hillsdale購物中心的停車場發生開槍事件,有一個人中槍受傷。

警方在Twitter發布消息指出,週三下午5點半左右收到槍擊案報告,警員抵達現場時,在停車場發現一個受害人受了傷,情況穩定。

警方表示,槍擊案並非在購物中心裡面發生,對公眾沒有構成危險,案件仍在調查中。

