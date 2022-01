【KTSF】

澳洲的研究指出,一個人的眼睛,可以顯示他們的生理年齡。

眼睛的顏色和濕度變化,可以幫醫生診斷一些病症。

新的研究提出,檢驗視網膜能更進一步識別一個人是否會早死或遲死。

研究人員分析超過13萬張視網膜圖像後創造一個程序,電腦能用這個程序去幫人評估他們患有不同病症的風險。

