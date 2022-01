舊金山華埠農曆新年花市街會及花車巡遊將如期舉行（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)現正經歷另一波疫情的高峰,每日平均確診個案超過一千宗,還有半個月就到農曆新年,官方的慶祝活動會否受到影響呢?舊金山中華總商會宣佈 ,今年的花市街會及農曆新年花車巡遊將不受影響,如期舉行。

Omicron變種病毒肆虐社區,除了確診人數激增外,疫情又再一次打擊小商業的生意。

中華總商會副會長兼農曆新年慶典及巡遊總監黃英豪(Harlan Wong)表示,商會與社區之間經過多次的討論後,最終決定所有慶祝活動,包括是花市街會、花園角年初一慶典、花車巡遊,以及華埠小姐競選等活動將會如期舉行。

黃英豪說:「決定繼續舉辦實在是非常艱難,但我們都知道華埠商戶的生意大受打擊,他們都期待一個盛大的慶祝,將生意及人流帶回華埠。」

黃英豪表示,按往年的情況,農曆新年兩星期的營業額,大約佔商戶全年生意的兩到三成,對他們極為重要,加上去年所有活動因疫情取消,因此社區極需要大型慶祝「冲喜」。

同時,商會亦會緊貼疫情的發展,規定花車遊行路線内,所有工作人員及參加者必須接種完整疫苗,或者展示陰性檢測證明。

黃英豪說:「我們希望2022年即將來到的農曆新年慶典及巡遊,會為社區帶來更多人流及正能量,亦希望我們的巡遊會向全市、全州以及全國展示我們的堅毅,堅強的繼續向前。」

為迎接虎年,打頭陣的是年宵花市,將於1月29日到1月30日在Grant街舉行,商會澄清,較早前宣佈取消的是由華埠街坊會主辦,在Stockton街舉行的路邊年貨攤位,並不影響花市,及2月19日至20日舉行新春街會。

至於重頭戲農曆新年花車巡遊,將於2月19日星期六舉行。

