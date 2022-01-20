舊金山華埠農曆新年花市街會及花車巡遊將如期舉行（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）現正經歷另一波疫情的高峰，每日平均確診個案超過一千宗，還有半個月就到農曆新年，官方的慶祝活動會否受到影響呢？舊金山中華總商會宣佈 ，今年的花市街會及農曆新年花車巡遊將不受影響，如期舉行。

Omicron變種病毒肆虐社區，除了確診人數激增外，疫情又再一次打擊小商業的生意。

中華總商會副會長兼農曆新年慶典及巡遊總監黃英豪（Harlan Wong）表示，商會與社區之間經過多次的討論後，最終決定所有慶祝活動，包括是花市街會、花園角年初一慶典、花車巡遊，以及華埠小姐競選等活動將會如期舉行。

黃英豪說：「決定繼續舉辦實在是非常艱難，但我們都知道華埠商戶的生意大受打擊，他們都期待一個盛大的慶祝，將生意及人流帶回華埠。」

黃英豪表示，按往年的情況，農曆新年兩星期的營業額，大約佔商戶全年生意的兩到三成，對他們極為重要，加上去年所有活動因疫情取消，因此社區極需要大型慶祝「冲喜」。

同時，商會亦會緊貼疫情的發展，規定花車遊行路線内，所有工作人員及參加者必須接種完整疫苗，或者展示陰性檢測證明。

黃英豪說：「我們希望2022年即將來到的農曆新年慶典及巡遊，會為社區帶來更多人流及正能量，亦希望我們的巡遊會向全市、全州以及全國展示我們的堅毅，堅強的繼續向前。」

為迎接虎年，打頭陣的是年宵花市，將於1月29日到1月30日在Grant街舉行，商會澄清，較早前宣佈取消的是由華埠街坊會主辦，在Stockton街舉行的路邊年貨攤位，並不影響花市，及2月19日至20日舉行新春街會。

至於重頭戲農曆新年花車巡遊，將於2月19日星期六舉行。

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