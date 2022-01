舊金山華埠疑似搶劫案 警方披露更多細節（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,舊金山(三藩市)華埠上星期五發生一宗案件,過程被一名觀眾拍攝下來,警方一開始時認為有可能是搶劫案,但積極調查後發現更多真相。

本台一名觀眾上星期五早上10時左右路過Broadway街時,拍攝到對面街Turk Murphy Lane夾Broadway有人在叫罵,於是用手機拍攝,由於沒有人報警,中央警局派出警員根據這片段展開調查。

中央警局局長吳俊偉(Julian Ng)表示,仍在調查案發原因和經過。

吳俊偉說:「我們不清楚是否發生了罪案,也不知道是否有受害人,我們知道的是,兩人是認識的,期間發生了爭執,我們仍在調查究竟發生什麼事。」

有消息來源透露,片段中的亞裔女人和非洲裔女人是相識的,事發之前兩人先後進入現場附近一間食物雜貨店,兩人因為使用糧食券EBT卡的錢銀問題而發生爭執,之後就看見非洲裔女人將亞裔女人壓在牆上並大聲叫罵。

警員仔細調查,走訪過兩名女事主當天進入的食物市場,並翻看閉路電視片段,至今沒有人報警。

