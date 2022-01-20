舊金山華埠疑似搶劫案 警方披露更多細節（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，舊金山（三藩市）華埠上星期五發生一宗案件，過程被一名觀眾拍攝下來，警方一開始時認為有可能是搶劫案，但積極調查後發現更多真相。

本台一名觀眾上星期五早上10時左右路過Broadway街時，拍攝到對面街Turk Murphy Lane夾Broadway有人在叫罵，於是用手機拍攝，由於沒有人報警，中央警局派出警員根據這片段展開調查。

中央警局局長吳俊偉（Julian Ng）表示，仍在調查案發原因和經過。

吳俊偉說：「我們不清楚是否發生了罪案，也不知道是否有受害人，我們知道的是，兩人是認識的，期間發生了爭執，我們仍在調查究竟發生什麼事。」

有消息來源透露，片段中的亞裔女人和非洲裔女人是相識的，事發之前兩人先後進入現場附近一間食物雜貨店，兩人因為使用糧食券EBT卡的錢銀問題而發生爭執，之後就看見非洲裔女人將亞裔女人壓在牆上並大聲叫罵。

警員仔細調查，走訪過兩名女事主當天進入的食物市場，並翻看閉路電視片段，至今沒有人報警。

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