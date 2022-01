加州司法部調查Santa Clara縣警辦公室涉嫌違反民權指控（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部長Rob Bonta週三宣布對Santa Clara縣縣警辦公室展開關於違反民權指控的調查。

加州司法部對Santa Clara縣縣警辦公室的調查,將重點針對監獄設施、該辦公室對合法監督的抗拒和其他行為不當的指控。

Bonta說:「公共安全是建立在信任上,當民眾感到他們受執法機構公平對待,這個信任會相應加強,從而會提高公共安全,兩者有相應關係,但是我們今天的行動,是因為在Santa Clara縣正缺乏這份信任。」

聖荷西市長Sam Liccardo去年要縣警長Laurie Smith請辭,因為縣監獄方面被指殘酷對待囚犯,和縣警長本身面對貪污的指控。

Liccardo更指,Smith要縣警在運送囚犯的時候將隨身攝影機關掉,Liccardo也指責縣警辦公室因為違反囚犯民權,導致聖荷西必須賠出上千萬的公款。

Bonta沒有列明將對哪些個別事件調查,但表示對監獄環境和獄中死亡的案件非常關注。

除了Santa Clara縣,目前面對加州司法部調查的執法機構,還有舊金山、洛杉磯和Vallejo的警察部門。

