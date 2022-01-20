拜登就任總統一週年 面臨疫情經濟外交挑戰

【KTSF 尹晉豪報導】

週四就是拜登就任總統一週年的日子，經歷新型肺炎大流行、不穩定的經濟和外交政策挑戰的一年，同大家回顧拜登執政的第一年。

2022年1月對於拜登來說，已經是具有挑戰性的一個月，例如新型肺炎病例再創新高，和通貨膨脹達到39年來的最高點，推動投票權法案亦令國會參議院民主黨團陷入僵局，回顧2021年拜登上任的第一年，就已經開始經歷新型肺炎大流行和不穩定的經濟，但他進入白宮時，民主黨人控制著參眾兩院，當時大家抱著很高期望。

喬治華盛頓大學政治管理研究生院院長Lara Brown說：「他們將會一起消除疫情這一嚴重問題，他們將會恢復經濟，華盛頓將再次工作，但這三個期望卻與現實起衝撞。」

到上年3月，拜登和民主黨簽署了1.9萬億元紓困方案，向數百萬受疫情困擾的美國民眾發放1400元，這項計劃包括撥款600億，用於研發新冠疫苗和治療方法，到6月拜登首次出訪歐洲，宣揚美國回來了。

但美國的外交政策在8月受到衝擊，美軍從阿富汗撤出造成混亂，其後泰利班成功接管阿富汗。

美國大學副教授Jordan Tama說：「最終拜登呼籲美國需要關注其他重大挑戰。」

而其他的外交挑戰，包括對俄羅斯和中國之間關係升溫問題。

美國本土方面，拜登在去年11月簽署跨黨派的1.2萬億美元的基礎設施法案，但法案並沒有獲得全部民主黨人的支持，更令到民主黨內進步派和溫和派分裂，到了暑假的時候，Omicron變種病毒來襲，民眾即使完全接種了疫苗，也被敦促需要採取預防措施。

Tama說：「經濟可能會發生巨變，再過幾年，疫情可能不再是要緊的問題。」

Brown說：「我認為這麼多美國人感到沮喪，是因為他們不了解他的劇情走線。」

拜登和民主黨還有不到10個月的時間，就會到11月的中期選舉，共和黨極有可能奪回對國會兩院的主導權。

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