拜登勉勵國民國家最好的日子在前面（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

拜登週三下午舉行了一個罕見的新聞發佈會,他勉勵美國人民說,國家最好的日子是在前面,而不是在我們過去。

拜登說:「我不放棄、不接受現狀。」

拜登政府說正努力掌控疫情危機。

拜登說:「有些人會將現況稱為『新常態』,但我稱之為:未竟全功。」

他承認還有更多工作要做,因為他面對11月國會中期選舉。

拜登說:「我將與競選連任的同僚,一起在全國各地宣傳,我們所做、想做的事情。」

經濟方面,最近的主要經濟指標顯示出破紀錄的通貨膨脹,許多美國人對即將發生的事情感到焦慮,拜登就說正在緩解這些擔憂。

拜登說:「解決高價格問題的最好辦法是提高經濟生產力,提高向美國人供應商品和服務的能力。」

拜登週三的發佈會似乎是因為他的「重建得更好」法案在參議院暫時擱置,加上最近推動的「投票權立法」也在參議院中遇到了障礙,即使是遭遇挫折,他亦發誓要繼續前進。

