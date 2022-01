當局提醒民眾慎防假冒新冠病毒檢測站

【KTSF 李廷英報導】

最近商業局發布關於假冒COVID測試站點的警告,這是因為對測試的高需求,導致全國路邊和人行道上的移動COVID測試帳篷和測試車激增,衛生官員也對這些突然出現的站點,敲響了警鐘。

在這些地方,您可能會將您的健康、金錢和個人數據暴露於風險之中,那我們如何可以避免上當受騙呢?

現在的測試中心很多都不一樣,商業局發布關於假冒測試站點,在全國各地出現的警告。

商業改善局傳播總監Sandra Guile說:「我們注意到美國各地,不同測試站點的投訴有所增加。」

BBB表示,對測試的高需求、稀缺的供應,讓不法分子有機可乘。

衛生官員表示,這使消費者面臨身份盜竊、測試結果不准確或缺失,以及經濟損失等風險。

Johns Hopkins大學健康安全中心高級學者Gigi Gronvall說:「這是當前的真實風險,騙子會獲取你的個人信息,然後試圖拿你更多的錢,這確實是政府的事情,政府部門需要介入處理。」

但是有些州很難保持對這些監測點的監督,那麼大家如何避免上當受騙呢?

BBB建議您做這三件事,第一,仔細做搜索這一步驟,檢查您所在州和當地衛生部門的網站,查找您所在地區獲授權的免費測試站點。

第二,閱讀要求您簽署的任何文件上的細則。

商業改善局傳播總監Sandra Guile說:「他們若要求你提供諸如社安號碼、駕照或保險卡之類的東西,你可能想一想並且開始提問。」

最後要注意相似的網站,假的測試點經常使用假的網站,使它們看起來像比較知名和值得信賴的公司。

請記住,您可以通過COVIDTests.gov,向政府申請免費的新冠病毒測試。

如果您懷疑您將您的社會安全號碼提供給了一個假的測試站點,BBB建議您向IdentityTheft.gov報告,以保護自己的信息。

如果您使用了信用卡支付測試費用,請向您的信用卡公司報告,並對費用提出異議,最後向當局和您當地的商業局報告。

