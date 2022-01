【有線新聞】

世衛警告新型肺炎病毒有很高傳染性,可能再有新變種病毒出現。

歐洲多國確診個案繼續飆升,法國單日多逾46萬宗新症,再創疫情新高,意大利多近23萬宗,比前一天增十多萬宗。

世衛總幹事譚德塞表示,從確診數字來看部分國家的Omicron高峰可能已過去,但新型肺炎大流行遠未結束,形容Omicron是小病是誤導說法。

衛生官員警告,高傳染性令病毒有更多機會複製和變異,增加新變種病毒出現的風險。

