聯邦政府免費提供新冠病毒家用測試劑 每個家庭可取4個（視頻）

January 19, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

聯邦政府提供美國家庭免費4個新冠病毒家用測試劑，迥二網站正式啟動。

新冠病毒病例仍居高不下，醫療系統緊繃，民眾對新冠病毒檢測需求大增。

聯邦醫務總監說：「這就是為什麼我們必須採取額外措施，現在有十億檢測盒，可以讓民眾在網上申請。」

原本週三才開放的白宮網站Covidtests.gov，提早在週二有限度的啟動，原因是要確保網站運作正常，以免週三出現大流量而當機。

聯邦政府提供的免費家庭測試，每戶限4份，運送天數預計7到12天，不收運費。

白宮的網站直接連結到美國郵局網站，所以民眾也可以在美國郵局官網申請免費的新冠病毒測試盒，網址是Usps.com/covidtest，只要輸入姓名、地址和電子郵件提出申請即可。

大部分的美國家庭都有私人保險，如果需要更多份的測試，可以在藥店或是網上購買，記得保留收據，以便日後申請報銷。

家用新冠病毒檢測劑不需要醫生處方，保險費用最多可以涵蓋每個月最多8次測試費用，但1月15日以前的不算。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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