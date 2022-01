聯邦政府免費提供新冠病毒家用測試劑 每個家庭可取4個（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦政府提供美國家庭免費4個新冠病毒家用測試劑,迥二網站正式啟動。

新冠病毒病例仍居高不下,醫療系統緊繃,民眾對新冠病毒檢測需求大增。

聯邦醫務總監說:「這就是為什麼我們必須採取額外措施,現在有十億檢測盒,可以讓民眾在網上申請。」

原本週三才開放的白宮網站Covidtests.gov,提早在週二有限度的啟動,原因是要確保網站運作正常,以免週三出現大流量而當機。

聯邦政府提供的免費家庭測試,每戶限4份,運送天數預計7到12天,不收運費。

白宮的網站直接連結到美國郵局網站,所以民眾也可以在美國郵局官網申請免費的新冠病毒測試盒,網址是Usps.com/covidtest,只要輸入姓名、地址和電子郵件提出申請即可。

大部分的美國家庭都有私人保險,如果需要更多份的測試,可以在藥店或是網上購買,記得保留收據,以便日後申請報銷。

家用新冠病毒檢測劑不需要醫生處方,保險費用最多可以涵蓋每個月最多8次測試費用,但1月15日以前的不算。

