拜登政府計劃砍伐樹木以減少山火發生（視頻）

January 19, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 吳倩妤報導】

全國多個地區每年山火肆虐，造成大量生命財產損失，拜登政府計劃通過砍伐社區附近的樹木，以減少山火的發生。

氣溫上升和西部地區的嚴重乾旱，加重了山火的發生機率，聯邦政府官員表示，他們已經制定了一項500億美元的計劃，用於預防山火，包括策略燒除和減少在危險區域易燃的樹木和其他植被。

此項工作將於今年開始，重點集中在曾經被大火吞噬的社區，包括加州的內華達山脈、科羅拉多州洛磯山脈的東側，和亞利桑那州的部分地區、俄勒岡州和華盛頓州的一些地區。

農業部週二在鳳凰城舉行的活動上，公開宣布了政府的山火策略，項目的具體內容並沒有公佈，也暫時不清楚誰將為8萬平方英里的全部工作範圍付費，另外地區內約有一半為私人所有，或由州或部落控制，他們參與計劃也尤為重要。

項目發言人表示，要實現計劃目標，估計需要在10年內為國家森林工作投入200億美元，在其他州、部落和私人土地上投入300億美元。

林業局規劃文件表明，這項工作將集中在全美10%的山火易發地區，同時新的努力還需要林業局內部的轉變，從致力於破滅火災，轉變為策略燒除，即燃燒一些「好火」來防止更大的火災。

最近通過的聯邦基礎設施法案，為該計劃支付了首付，在5年內支付32億美元。

隨著西部地區山火變得更具破壞性，應對山火的措施也變得越來越緊迫，最近幾週發生了罕見的冬季大火，包括蒙大拿州和科羅拉多州，12月30日的一場山火燒毀了郊區，摧毀1000多座建築物，造成一人死亡，一人失踪。

另外，科學家們預測，一場長期的「大旱」還將持續，隨著氣候變化的大氣中的碳排放，氣溫也將繼續上升。

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