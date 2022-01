拜登政府計劃砍伐樹木以減少山火發生（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

全國多個地區每年山火肆虐,造成大量生命財產損失,拜登政府計劃通過砍伐社區附近的樹木,以減少山火的發生。

氣溫上升和西部地區的嚴重乾旱,加重了山火的發生機率,聯邦政府官員表示,他們已經制定了一項500億美元的計劃,用於預防山火,包括策略燒除和減少在危險區域易燃的樹木和其他植被。

此項工作將於今年開始,重點集中在曾經被大火吞噬的社區,包括加州的內華達山脈、科羅拉多州洛磯山脈的東側,和亞利桑那州的部分地區、俄勒岡州和華盛頓州的一些地區。

農業部週二在鳳凰城舉行的活動上,公開宣布了政府的山火策略,項目的具體內容並沒有公佈,也暫時不清楚誰將為8萬平方英里的全部工作範圍付費,另外地區內約有一半為私人所有,或由州或部落控制,他們參與計劃也尤為重要。

項目發言人表示,要實現計劃目標,估計需要在10年內為國家森林工作投入200億美元,在其他州、部落和私人土地上投入300億美元。

林業局規劃文件表明,這項工作將集中在全美10%的山火易發地區,同時新的努力還需要林業局內部的轉變,從致力於破滅火災,轉變為策略燒除,即燃燒一些「好火」來防止更大的火災。

最近通過的聯邦基礎設施法案,為該計劃支付了首付,在5年內支付32億美元。

隨著西部地區山火變得更具破壞性,應對山火的措施也變得越來越緊迫,最近幾週發生了罕見的冬季大火,包括蒙大拿州和科羅拉多州,12月30日的一場山火燒毀了郊區,摧毀1000多座建築物,造成一人死亡,一人失踪。

另外,科學家們預測,一場長期的「大旱」還將持續,隨著氣候變化的大氣中的碳排放,氣溫也將繼續上升。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。