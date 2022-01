全美近兩成人曾確診新型肺炎（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

最新數據顥示,Omicron病例估全美新型肺炎確診近百分之百,而全美有近20%,即5分之1人曾經確診。

聯邦疾控中心(CDC)表示,上週病例中,99.5%新症是來自Omicron變種,相比上一週略高,其餘的5%是來自Detal變種。

Omicron變種在去年12月初只估不到1%的案例,在不足1個月後,Omicron變種迅速增加了近99%,在上週,全球通報1800萬宗Omicron病例。

另外,最新數據顯示,全美有5分之1人感染新型肺炎,超過6600萬確診,而且相信還會增加,CDC說,事實上可能會增加4倍。

Omicron變種亦是前所未見般迅速傳播,這個是開始結束疫情大流行的節奏嗎?白宮首席防疫顧問Antony Fauci醫生就說:「對於Omicron會否成為每個人都希望的”活病毒疫苗”,這是開放式的問題,因為隨著新變種的出現,有很多的可變性。」

醫學教授兼院長Peter Hotez說:「我們很可能會看到新變種引發另一波嚴重的大流行病,這將在夏天開始,有待確定。」

現在毫無疑問在部分地區感染有下跌趨勢,綠色是代表好,而紐約市是呈現綠色。

紐約市長Eric Adams說:「我們正在贏,正在勝利,我們將會獲勝。」

但其實還未,有超過100位病人正在奧克拉荷馬市輪侯急症床位,根據該市4位醫療保健老闆所寫的一封公開信,醫護人員仍然很強大,「但他們已經筋疲力盡了,即使是這些英雄也不能再堅持太久」。

Hotez說:「我們必須停止愉快地談論Omicron,這仍然是一種非常嚴重的病毒,尤其是考慮到許多醫護在家中因疫情而被打敗。」

另一個重大問題就是,Omicron入侵令幾百間學校仍要關閉。

CNN醫學分析師Leana Wen說:「我們辜負了孩子,在整個疫情大流行期間,我們沒有優先考慮孩子,現在我們看到了效果。」

