全美近兩成人曾確診新型肺炎（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】
最新數據顥示，Omicron病例估全美新型肺炎確診近百分之百，而全美有近20%，即5分之1人曾經確診。
聯邦疾控中心（CDC）表示，上週病例中，99.5%新症是來自Omicron變種，相比上一週略高，其餘的5%是來自Detal變種。
Omicron變種在去年12月初只估不到1%的案例，在不足1個月後，Omicron變種迅速增加了近99%，在上週，全球通報1800萬宗Omicron病例。
另外，最新數據顯示，全美有5分之1人感染新型肺炎，超過6600萬確診，而且相信還會增加，CDC說，事實上可能會增加4倍。
Omicron變種亦是前所未見般迅速傳播，這個是開始結束疫情大流行的節奏嗎？白宮首席防疫顧問Antony Fauci醫生就說：「對於Omicron會否成為每個人都希望的”活病毒疫苗”，這是開放式的問題，因為隨著新變種的出現，有很多的可變性。」
醫學教授兼院長Peter Hotez說：「我們很可能會看到新變種引發另一波嚴重的大流行病，這將在夏天開始，有待確定。」
現在毫無疑問在部分地區感染有下跌趨勢，綠色是代表好，而紐約市是呈現綠色。
紐約市長Eric Adams說：「我們正在贏，正在勝利，我們將會獲勝。」
但其實還未，有超過100位病人正在奧克拉荷馬市輪侯急症床位，根據該市4位醫療保健老闆所寫的一封公開信，醫護人員仍然很強大，「但他們已經筋疲力盡了，即使是這些英雄也不能再堅持太久」。
Hotez說：「我們必須停止愉快地談論Omicron，這仍然是一種非常嚴重的病毒，尤其是考慮到許多醫護在家中因疫情而被打敗。」
另一個重大問題就是，Omicron入侵令幾百間學校仍要關閉。
CNN醫學分析師Leana Wen說：「我們辜負了孩子，在整個疫情大流行期間，我們沒有優先考慮孩子，現在我們看到了效果。」
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