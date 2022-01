【KTSF】

Stanford購物中心週二下午兩點多發生持槍搶劫案,兩名一起用餐的女性皮包被搶,最初的報警顯示,匪徒在逃離現場前還對空開了一槍。

Palo Alto警方週二晚發布嫌犯樣貌,今天下午將近3點,警方接獲報案稱,Stanford購物中心發生持槍搶劫案,調查後發現,兩名分別是70多歲和80多歲的女性長者,在True Food Kitchen戶外用餐時,一名劫匪接近她們,並出示一支黑色手槍,要求她們交出皮包。

受害人照做後,劫匪將兩個皮包都搶走,臨走前受害人還聽到疑似喀擦聲或是對空鳴槍聲,不過警方相信應該是複製的假槍。

警方表示,劫匪最後被看到騎著自行車往Sand Hill路方向逃逸,有消息的民眾請致電警方,電話:(650) 329-2413。

