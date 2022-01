奧克蘭校區師生集體請「病假」抗議校方防疫不力

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區的師生繼續抗議校方防疫不力,週二有大批師生集體請「病假」。

週二的抗議行動,使奧克蘭有至少一間學校的上學日被打亂,該學校沒有足夠的教師或學生上課。

學生Zolie Sarriugarte說:「我覺得很沮喪,因為很多學生明知自己染疫,仍然要上學。」

Zolie打算和數百人一起逃學,但她決定不去不參與,她指這是一個非常艱難的決定,她爸爸同意並說:「我聽到她想返校上課,想獲好成績,但隨即就擔心她的安全,我們是否要用危及生命的疾病來交換成績?」

學生放棄了學習來表達訴求,有5年級教師說全部都是經濟問題。

5年級教師Zinia Gangopadhyay說:「我認為這有經濟動機,我認為那個系統的設置方式,就像讓學生穿著物理衣服,那是學校的資助方式成問題,在疫情期間尤其威脅生命。」

教師Zinia說,她的學校上週有一半學生因為染疫而缺席。

目前師生有3大簡單訴求:每週提供PCR檢測、提供更多戶外用餐的地方、向所有學校分發KN95/N95口罩。

Gangopadhyay說:「那些學校沒有為學生提供相同數量口罩,有些給每個學生5個口罩,有些就提供一個。」

奧克蘭聯合校區週二沒有作出回應,但在週一校區發言人說,該學區擁有強大的檢測系統,但如果沒有Alameda縣府的支持,就無法每週做數千次檢測。

校區說,自秋季以來,他們已經在幾間學校安裝更多有遮蓋的戶外用餐地方,他們有計劃安裝更多,但有關材料延期交貨。

