奧克蘭校區師生集體請「病假」抗議校方防疫不力

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區的師生繼續抗議校方防疫不力，週二有大批師生集體請「病假」。

週二的抗議行動，使奧克蘭有至少一間學校的上學日被打亂，該學校沒有足夠的教師或學生上課。

學生Zolie Sarriugarte說：「我覺得很沮喪，因為很多學生明知自己染疫，仍然要上學。」

Zolie打算和數百人一起逃學，但她決定不去不參與，她指這是一個非常艱難的決定，她爸爸同意並說：「我聽到她想返校上課，想獲好成績，但隨即就擔心她的安全，我們是否要用危及生命的疾病來交換成績？」

學生放棄了學習來表達訴求，有5年級教師說全部都是經濟問題。

5年級教師Zinia Gangopadhyay說：「我認為這有經濟動機，我認為那個系統的設置方式，就像讓學生穿著物理衣服，那是學校的資助方式成問題，在疫情期間尤其威脅生命。」

教師Zinia說，她的學校上週有一半學生因為染疫而缺席。

目前師生有3大簡單訴求：每週提供PCR檢測、提供更多戶外用餐的地方、向所有學校分發KN95/N95口罩。

Gangopadhyay說：「那些學校沒有為學生提供相同數量口罩，有些給每個學生5個口罩，有些就提供一個。」

奧克蘭聯合校區週二沒有作出回應，但在週一校區發言人說，該學區擁有強大的檢測系統，但如果沒有Alameda縣府的支持，就無法每週做數千次檢測。

校區說，自秋季以來，他們已經在幾間學校安裝更多有遮蓋的戶外用餐地方，他們有計劃安裝更多，但有關材料延期交貨。

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