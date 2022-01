【KTSF 關鍵報導】

來自東灣Fremont市的40歲華裔女子Michelle Alyssa Go,幾天前被人從紐約的一個地鐵站推下到鐵軌致死,週二在舊金山中國城花園角廣場,民眾為她舉行了悼念儀式,大批的人群手捧蠟燭為她送行,紐約時代廣場週二下午也舉行了悼念活動。

在舊金山中國城花園角廣場,大批人群手捧蠟燭與Go告別。

紐約時代廣場上舉行的悼念儀式,以優美安詳的歌曲和祈禱拉開帷幕。

Go是在紐約地鐵站被一個男人推下了鐵軌撞車身亡的,嫌犯已被確認是61歲的無家可歸者Simmon Marshall,他現在面臨謀殺指控。

Go在柏克萊出生,在Fremont長大,她於1998年在American高中畢業。

