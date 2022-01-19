洛杉磯加大女學生被刺死 警發照緝疑兇

January 19, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

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上星期四在洛杉磯Hancock公園社區，一名勤工儉學在便利店打工的24歲加州大學洛杉磯分校建築設計碩士課程女學生Brianna Kupfer，被一名非洲裔男子刺死，警方現正通緝兇手。

Brianna Kupfer (Facebook)

警方根據監控錄像，描述嫌犯為31歲非洲裔男子Shawn Laval Smith，身高6呎到6呎5吋之間，身材瘦削，留著短髮綹，當時面戴油漆工式的白色口罩，目前作案動機不明，官方呼籲民眾提供線索。

Shawn Laval Smith (LAPD)

洛杉磯警局警長Michel Moore說：「此人應為這起惡毒的無良又殘酷的犯罪而負責，他在我們中間，我相信這一點，因為有關他在案發前後的活動報告，他去過LaBrea上下，和沿著Beverly走廊的商店。」

洛杉磯市議員Paul Kortez說：「我們提高到25萬，以抓獲並給嫌犯定罪，重要的是讓更多人注意這起罪案並有更多公眾回應，我們了解到嫌犯還曾進入其它商店，如果您看見他就告訴我們。」

近來全國引發輿論關注的命案頻發，在這起案件發生的同時，洛杉磯的一名70歲女性在車站等車時被一名無家可歸者打死。

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