洛杉磯加大女學生被刺死 警發照緝疑兇

上星期四在洛杉磯Hancock公園社區,一名勤工儉學在便利店打工的24歲加州大學洛杉磯分校建築設計碩士課程女學生Brianna Kupfer,被一名非洲裔男子刺死,警方現正通緝兇手。

警方根據監控錄像,描述嫌犯為31歲非洲裔男子Shawn Laval Smith,身高6呎到6呎5吋之間,身材瘦削,留著短髮綹,當時面戴油漆工式的白色口罩,目前作案動機不明,官方呼籲民眾提供線索。

洛杉磯警局警長Michel Moore說:「此人應為這起惡毒的無良又殘酷的犯罪而負責,他在我們中間,我相信這一點,因為有關他在案發前後的活動報告,他去過LaBrea上下,和沿著Beverly走廊的商店。」

洛杉磯市議員Paul Kortez說:「我們提高到25萬,以抓獲並給嫌犯定罪,重要的是讓更多人注意這起罪案並有更多公眾回應,我們了解到嫌犯還曾進入其它商店,如果您看見他就告訴我們。」

近來全國引發輿論關注的命案頻發,在這起案件發生的同時,洛杉磯的一名70歲女性在車站等車時被一名無家可歸者打死。

