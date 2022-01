Walnut Creek Kaiser醫院為數千人接種劑量不足新冠疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Kaiser Permanente在東灣Walnut Creek的醫療中心,為3,900名病人接種了少量的新冠疫苗,目前正通知受影響的民眾可以為他們重新接種。

受影響的3,900人,是在去年10月25日至12月10之間,在Walnut Creek的Kaiser Permanente醫療中心接種Pfizer BioNTech疫苗。

一般的一劑成人疫苗是0.3毫升,而事件中受影響的人接種的是0.26至0.29毫升的疫苗。

Kaiser表示,一發現這情況,立即和傳染病專家討論,並參考聯邦疾控中心(CDC)的指引。

Kaiser表示,所有專家認為,不足的疫苗份量,不足以削弱疫苗對抗新冠病毒的效用。

要是受影響者願意,他們可以要求重新接種。

Kaiser就事件道歉,並表示已經重新訓練接種疫苗的職員,確保他們認識正確的疫苗接種程序。

至於在同時期接種Moderna或Johnson & Johnson疫苗的人士則沒有受影響。

