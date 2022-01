以色列兒童確診病例料快將激增至每天數萬宗

【KTSF 尹晉豪報導】

以色列是全球新型肺炎疫苗接種率最高的國家之一,現在以色列的一家頂級醫院,正在研究第四針疫苗的影響,同時以色列大部分11歲以下的兒童未接種疫苗,青少年病例亦都激增。

幾個月來,以色列中部的這間兒童醫院,為新性肺炎而設的病房一真空著,現在它重新開放了。

根據衛生專家估計,兒童病例將很快激增至每天數萬宗,Safra兒童醫院院長Itai Pesach就指,在上一波的疫情期間,高峰期有大約只有15名兒童。

Pesach說:「本週我們已打破這個數字,我相信它會更高,因為全國確診大人和孩子的比例仍在上升。」

但這一波疫情有些不同,病房裡的大多數孩子,都因為其他病症入院後才發現中招。

Pesach說:「我們在治療其他疾病時,發現他們呈陽性,因此令照顧情況有些複雜,但不會構成重大的醫療風險。」

院長擔心這麼多確診之後的長期後果,即使是無症狀性的感染的兒童,有些也會出現一種稱為PIMS的衰弱症,亦即是小兒多系統炎症症候群。

Pesach說:「如果Omicron引起PIMS,大量的陽性病例將會帶來一波PIMS,而PIMS是一種顯著的疾病,我們知道疫苗可以預防PIMS,大多數孩子若都打了疫苗,我們就不用擔心一個月後的事。」

但只有不到15%的5至11歲以色列兒童接種了疫苗,隨著衛生官員試圖挽救更多的生命,教育系統亦正在全力以赴。

以色列教育部長Dalit Stauber說:「在以色列,我們絕對確信開放學校是最佳選擇,即便在最困難情況下,我們的政策非常明確,無論如何都保持學校開放。」

在這間小學,開窗通風、配戴口罩和一種新的功課,由於對在家或檢測的需求強烈,以色列政府決定為每個學生提供三個免費的在家檢測套裝。

Gretz小學抗疫主任Mirit Haviv說:「這太瘋狂了,它甚至不是浪潮而是海嘯,這是一場真正的海嘯,會沖刷一切。」

但她指出,儘管存在風險,都同意學校必須保持開放。

Haviv說:「關閉學校會更容易,但這是一個問題,我身為母親,有兩個兒子,我知道他們待在家裡有多難,而我認為更重要的是,孩子們將保持某種常規,每天返校見朋友,我認為這更重要。」

因此以色列的學生們繼續做檢測,並希望能夠渡過疫情。

