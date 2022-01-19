新冠患者如只出現輕微病徵 如何在家自行治療（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

一旦感染了新型肺炎或者流感，而且有嚴重病徵，例如呼吸困難或胸口持續疼痛，就立即要去急症室求診，但是，只出現輕微病徵的患者，如何在家中自行治療？

專家表示，新型肺炎及流感徵狀相似，包括發燒、疲勞、頭痛、身體酸痛和發冷，其實很多徵狀可以在家中自行治療。

傳染病學專家Susan Rehm說：「有徵狀輕微的流感或新型肺炎的人，應注意保充水分，監測體溫，監測呼吸，休息，並要自我隔離。

衛生專家說，如果有任何的徵狀，就要去接受檢測。

家庭醫生Neha Vyas說：「你應假設自己是陽性，並採取相應的措施，就是自我隔離，直到你能做檢測並確定是陰性。」

專家說，你若懷疑患有流感或新型肺炎，應聯絡醫生，因為檢測和治療方法不同，同時如果出現危險的警號，就應該到急症室求診。

Rehm說：「如果出現嚴重的呼吸急促、迷糊、咳嗽有痰，即咳嗽時咳出大量痰液，或其他徵狀導致痛苦，而無法在家照顧自己。」

現在接種新型肺炎疫苗或流感疫苗還未算遲，如果符合條件，更要打加強針，這個是對抗病毒及保護自己的最佳的方法。

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