新冠患者如只出現輕微病徵 如何在家自行治療（視頻）

一旦感染了新型肺炎或者流感,而且有嚴重病徵,例如呼吸困難或胸口持續疼痛,就立即要去急症室求診,但是,只出現輕微病徵的患者,如何在家中自行治療?

專家表示,新型肺炎及流感徵狀相似,包括發燒、疲勞、頭痛、身體酸痛和發冷,其實很多徵狀可以在家中自行治療。

傳染病學專家Susan Rehm說:「有徵狀輕微的流感或新型肺炎的人,應注意保充水分,監測體溫,監測呼吸,休息,並要自我隔離。

衛生專家說,如果有任何的徵狀,就要去接受檢測。

家庭醫生Neha Vyas說:「你應假設自己是陽性,並採取相應的措施,就是自我隔離,直到你能做檢測並確定是陰性。」

專家說,你若懷疑患有流感或新型肺炎,應聯絡醫生,因為檢測和治療方法不同,同時如果出現危險的警號,就應該到急症室求診。

Rehm說:「如果出現嚴重的呼吸急促、迷糊、咳嗽有痰,即咳嗽時咳出大量痰液,或其他徵狀導致痛苦,而無法在家照顧自己。」

現在接種新型肺炎疫苗或流感疫苗還未算遲,如果符合條件,更要打加強針,這個是對抗病毒及保護自己的最佳的方法。

