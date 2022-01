Hayward聯合校區學生恢復到校上課

【KTSF】

東灣Hayward聯合校區的學生,上週採取視訊上課後,週二起恢復到校上課,校方相信相關的防疫措施能保障師生的安全。

東灣Hayward聯合校區的學生週二起恢復到校上課,不少學生感到興奮,不過也還是免不了擔憂疫情。

有學生說:「有點緊張但是也很有趣,因為我可以和朋友聊天。」

根據校區數據,在寒假過後開學,光是1月3號到9號期間,就有702個學生和112個教職員新冠病毒檢測呈陽性,導致校區無法有充足人力讓學生安心學習,因此上週採取視訊上課,這個星期則情況好轉,並有新的防疫措施。

Hayward聯合校區發言人Dionicia Ramos說:「我們提供N95口罩給所有員工,並提供醫療口罩給學生。」

為了解決人手問題,校區還擴大對教職員的檢測服務,讓需要回校卻無處檢測的教師可以盡快取得檢測結果回校服務。

Ramos說:「所以我們增加額外的檢測,消除此一問題,那就可以讓我們解決人手短缺。」

校區還計畫要加強對小學學生檢測的能力。

週二仍有不少學生缺席,送孩子到校的家長們也表示還是會擔憂。

校區發言人稱,每天都會關注師生的情況,並在有需要的時候補充代課老師和人手。

