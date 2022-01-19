Hayward聯合校區學生恢復到校上課

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東灣Hayward聯合校區的學生，上週採取視訊上課後，週二起恢復到校上課，校方相信相關的防疫措施能保障師生的安全。

東灣Hayward聯合校區的學生週二起恢復到校上課，不少學生感到興奮，不過也還是免不了擔憂疫情。

有學生說：「有點緊張但是也很有趣，因為我可以和朋友聊天。」

根據校區數據，在寒假過後開學，光是1月3號到9號期間，就有702個學生和112個教職員新冠病毒檢測呈陽性，導致校區無法有充足人力讓學生安心學習，因此上週採取視訊上課，這個星期則情況好轉，並有新的防疫措施。

Hayward聯合校區發言人Dionicia Ramos說：「我們提供N95口罩給所有員工，並提供醫療口罩給學生。」

為了解決人手問題，校區還擴大對教職員的檢測服務，讓需要回校卻無處檢測的教師可以盡快取得檢測結果回校服務。

Ramos說：「所以我們增加額外的檢測，消除此一問題，那就可以讓我們解決人手短缺。」

校區還計畫要加強對小學學生檢測的能力。

週二仍有不少學生缺席，送孩子到校的家長們也表示還是會擔憂。

校區發言人稱，每天都會關注師生的情況，並在有需要的時候補充代課老師和人手。

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