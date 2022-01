【KTSF】

打第四劑新型肺炎疫苗能增加抗體,令人中招的機率降低。

以色列科學家週二公布最新研究的初步結果,顯示打第四劑Pfizer或Moderna疫苗,會提高抗體數量,比打第三劑時為多,但是可能還是不足以抵抗Omicron的感染。

以色列在上個月開始做實驗,為健康人士接種第四劑新冠型肺炎疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。