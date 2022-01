加州大學生當義工服務社會 每人可獲一萬元補助（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週二宣布推行一項耗資近1.5億元的計劃,給予當義工服務社會的大學生每人一萬元的補助,灣區4間公立大學也參與這項計劃。

加州45間大學將率先參與這名為「Californians for all」的計劃,學生要是在一年內做450個小時的義工,將可以得到一萬元。

義工項目可以是幫助低年級學生學習,或是在食物庫工作等,耗資1.46億的計劃,將在頭兩年發錢給6,500名學生。

州長的總服務官Josh Fryday表示,學生在學習新技能和建立關係的同時,也同時認識教育、清潔能源、食物供應系統等,大學方面則可以確保學生不會因為財政問題而退學。

Fryday說:「社區可以因為這些學生擔任義工而受惠,而整個社會也會有新一代的關心民生的領導人,懂得怎樣和不同背景和觀點的人一起工作,共同建立一個更加好的加州。」

紐森說:「一萬元是很多錢,這是重要的一件事,有6,500人能夠有這個機會,要是這計劃成功,我們可以從立法角度擴大計劃,甚至可以在全國推行,因為沒有人正在這樣做。」

灣區四間參與這項計劃的公立大學是舊金山州大、聖荷西州大、東灣州大和柏克萊加大,申請細節將在未來公佈。

