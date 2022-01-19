AT&T, Verizon將推遲在某些機場附近啟動5G（視頻）

January 19, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 尹晉豪報導】

AT&T和Verizon週二表示，它們將推遲在某些機場附近部份基站啟動5G。

AT&T和Verizon表示，除了部份基站延遲啟動5G，所有其餘基站都將按計劃在週三部署。

10家航空公司的行政總監週二致函拜登政府要求干預計劃，航空公司估計，飛行員在低能見度條件下著陸時，使用的雷達高度表可能受到5G的干擾，每天預計會發生多達1000次的航班中斷。

但電信行業就認為，這些擔心並無根據，因為其他已經部署的5G國家，並沒出現類似問題。

一位白宮官員表示，拜登政府正在同各方人馬協商解決方案，主要是討論在關鍵的機場建立緩衝區，但仍然允許大約90%的5G基站部署，同時減少對旅客的影響。

另一方面，幾間國際航空公司表示，由於不確定新的5G信號會否干擾飛機的敏感電子儀器，他們將從週三開始取消飛往美國的航班。

阿聯酋航空、印度航空、日本的全日空和日航都因為該問題，而宣布取消部份航班。

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