AT&T, Verizon將推遲在某些機場附近啟動5G（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

AT&T和Verizon週二表示,它們將推遲在某些機場附近部份基站啟動5G。

AT&T和Verizon表示,除了部份基站延遲啟動5G,所有其餘基站都將按計劃在週三部署。

10家航空公司的行政總監週二致函拜登政府要求干預計劃,航空公司估計,飛行員在低能見度條件下著陸時,使用的雷達高度表可能受到5G的干擾,每天預計會發生多達1000次的航班中斷。

但電信行業就認為,這些擔心並無根據,因為其他已經部署的5G國家,並沒出現類似問題。

一位白宮官員表示,拜登政府正在同各方人馬協商解決方案,主要是討論在關鍵的機場建立緩衝區,但仍然允許大約90%的5G基站部署,同時減少對旅客的影響。

另一方面,幾間國際航空公司表示,由於不確定新的5G信號會否干擾飛機的敏感電子儀器,他們將從週三開始取消飛往美國的航班。

阿聯酋航空、印度航空、日本的全日空和日航都因為該問題,而宣布取消部份航班。

