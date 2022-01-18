湯加火山爆發空前激烈 鍋形海床加劇爆發力

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今次海底火山爆發規模空前，除了噴發特別激烈，火山口附近地勢亦加劇威力，大量海水間接觸發更頻繁的雷電。

這次爆發釋放的能量，有物理學家估計，相當於廣島原子彈的1000倍，火山灰直衝30公里高空，爆發一刻的巨響，身處8千公里外的阿拉斯加也聽到。

除了海嘯，震波亦在大氣層引發漣漪，香港也偵測到氣壓上升。美國地球物理聯盟估計，地球對上一次發生同等級的火山爆發，可能是1000年前。

爆發固然千年一遇，衍生的威力與地形也有關係，因為過去多次爆發，火山口附近地勢不平，像個鍋般向下陷，當岩漿流出海床，海水從四面八方湧入，加速岩漿凝固及硬化，堵塞火山口，最終迫出更大規模爆發。

另一方面，這次爆發亦觸發頻密雷電，當地面的火山爆發噴發的碎石互相碰撞，會產生電荷，引發雷電，這次海底火山爆發，衝上天空的不只碎石，還有大量海水變成的水蒸氣，升上高空後遇冷，結成冰粒，冰粒與碎石碰撞，產生更多雷電，所以湯加火山爆發後，雷電多達每小時20萬次。

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