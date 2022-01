湯加火山爆發空前激烈 鍋形海床加劇爆發力

【有線新聞】

今次海底火山爆發規模空前,除了噴發特別激烈,火山口附近地勢亦加劇威力,大量海水間接觸發更頻繁的雷電。

這次爆發釋放的能量,有物理學家估計,相當於廣島原子彈的1000倍,火山灰直衝30公里高空,爆發一刻的巨響,身處8千公里外的阿拉斯加也聽到。

除了海嘯,震波亦在大氣層引發漣漪,香港也偵測到氣壓上升。美國地球物理聯盟估計,地球對上一次發生同等級的火山爆發,可能是1000年前。

爆發固然千年一遇,衍生的威力與地形也有關係,因為過去多次爆發,火山口附近地勢不平,像個鍋般向下陷,當岩漿流出海床,海水從四面八方湧入,加速岩漿凝固及硬化,堵塞火山口,最終迫出更大規模爆發。

另一方面,這次爆發亦觸發頻密雷電,當地面的火山爆發噴發的碎石互相碰撞,會產生電荷,引發雷電,這次海底火山爆發,衝上天空的不只碎石,還有大量海水變成的水蒸氣,升上高空後遇冷,結成冰粒,冰粒與碎石碰撞,產生更多雷電,所以湯加火山爆發後,雷電多達每小時20萬次。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。