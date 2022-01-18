Stonestown商場轉型帶來新風貌 將推長期發展計畫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著零售業的不景氣，百貨商場也面臨轉型的挑戰，靠近舊金山（三藩市）日落區的Stonestown商場在Ｗhole Foods超市開幕後，不但有了全新的風貌，未來還將推動長期發展計畫，打造成住商混合的社區。

經過近三年的工程，位於Stonestown商場原Macy’s百貨地點的Ｗhole Foods超市，終於在本周三開幕，宣告取代原Macy’s百貨零售空間的三大店家，分別是超市、電影院和體育用品店全面到位，加上一間無線網路通訊商和一間醫療機構，目前還有空間可以給3至5個小型零售店鋪使用，尚未招租。

Stonestown商場資深總經理Darren Iverson說：「我們非常興奮這三大租客中的最後一個租客終於開幕，在前Macy’s百貨空間，我們一直試圖要讓非傳統零售進入，我們現在真的聚焦在超市、娛樂和食物。」

近年來零售業受到網上銷售競爭原本就不景氣之下，加上疫情的打擊，全美購物商場都面臨嚴峻的考驗，不過Stonestown商場不但沒有被疫情擊倒，還在持續擴張，業者稱，這有賴商場在疫情爆發之前就制定的戰略轉型。

Iverson說：「我們很幸運疫情前處於好的位置，我們已經有戰略計畫取代Macy’s 和Nordstrom兩個空間，焦點轉向於你所認為的非傳統租客，食物和娛樂跟傳統零售混合一起運作得非常好。」

Stonestown亞裔口味的餐廳，近年來如雨後春筍般湧現，疫情期間開幕的麻辣燙、日式壽司和甜甜圈等，更是食客們排隊的新寵，商場在疫情期間也向外公布一份長期發展計畫，會興建住房以及綠地，打造成住商混合社區。

Iverson說：「購物中心會保留在原地點，住房會在物業的角落處，以及原來戲院的停車場及整個區域都會成為住房，還會有混合的綠地以及公園，構想要是打造一個城鎮中心。」

發展計畫已在商場官網公布，不過目前在計畫階段，暫時不知會有多少住房單位，計畫還要經過社區會議、公聽會，以及市府審批等過程，距離完成至少要15年以上，風貌將會與現在完全不同。

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