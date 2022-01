Stonestown商場轉型帶來新風貌 將推長期發展計畫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著零售業的不景氣,百貨商場也面臨轉型的挑戰,靠近舊金山(三藩市)日落區的Stonestown商場在Whole Foods超市開幕後,不但有了全新的風貌,未來還將推動長期發展計畫,打造成住商混合的社區。

經過近三年的工程,位於Stonestown商場原Macy’s百貨地點的Whole Foods超市,終於在本周三開幕,宣告取代原Macy’s百貨零售空間的三大店家,分別是超市、電影院和體育用品店全面到位,加上一間無線網路通訊商和一間醫療機構,目前還有空間可以給3至5個小型零售店鋪使用,尚未招租。

Stonestown商場資深總經理Darren Iverson說:「我們非常興奮這三大租客中的最後一個租客終於開幕,在前Macy’s百貨空間,我們一直試圖要讓非傳統零售進入,我們現在真的聚焦在超市、娛樂和食物。」

近年來零售業受到網上銷售競爭原本就不景氣之下,加上疫情的打擊,全美購物商場都面臨嚴峻的考驗,不過Stonestown商場不但沒有被疫情擊倒,還在持續擴張,業者稱,這有賴商場在疫情爆發之前就制定的戰略轉型。

Iverson說:「我們很幸運疫情前處於好的位置,我們已經有戰略計畫取代Macy’s 和Nordstrom兩個空間,焦點轉向於你所認為的非傳統租客,食物和娛樂跟傳統零售混合一起運作得非常好。」

Stonestown亞裔口味的餐廳,近年來如雨後春筍般湧現,疫情期間開幕的麻辣燙、日式壽司和甜甜圈等,更是食客們排隊的新寵,商場在疫情期間也向外公布一份長期發展計畫,會興建住房以及綠地,打造成住商混合社區。

Iverson說:「購物中心會保留在原地點,住房會在物業的角落處,以及原來戲院的停車場及整個區域都會成為住房,還會有混合的綠地以及公園,構想要是打造一個城鎮中心。」

發展計畫已在商場官網公布,不過目前在計畫階段,暫時不知會有多少住房單位,計畫還要經過社區會議、公聽會,以及市府審批等過程,距離完成至少要15年以上,風貌將會與現在完全不同。

