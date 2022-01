【KTSF 張麗月報導】

舊金山聯合校區多個工會週四晚與校區官員達成協議,就是在疫情期間學校維持開放,同時也必須要確保教職員及師生的健康和安全。

舊金山校區與工會的協議包含校區多個工會,在一星期前提出的建議,當中包括保證有N95、KN95或KF94口罩提供給所有教職員和師生,以及在所有校區屬下的學校,保證可以提供每星期的病毒檢測,同時教職員如果確診或出現病癥,可以獲得額外十天的有薪病假,以便他們留在家中休息。

校區與工會達成的協議有效期至7月31日,目的是要保持所有學校與設施在安全環境下開放,以便所有年級的學生可以接受全面親身授課。

校區工會表示,數以千計的教職員、家長和支持者,不斷透過寫信和請願等方法向舊金山聯合校區施壓,從而得出今次的協議。

