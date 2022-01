舊金山將舉行罷免校委選舉 支持者呼籲亞裔選民投贊成票（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)2月15日將舉行特別選舉,投票決定是否要罷免三名校區教育委員,一群支持罷免的亞裔關注人士除了推動亞裔登記成為選民,參與這次的罷免投票,日前還在舊金山亞洲藝術博物館門口舉行集會,呼籲支持者投贊成票。

距離舊金山聯合校區三名教育委員的罷免特別選舉只剩一個月的時間,面對罷免命運的三位教育委員,分別是教委會主席Gabriela Lopez、教育委員Alison Collins,和Faauuga Moliga。

一群自稱「華人/亞裔選民拓展工作組」的義工,週五在亞洲藝術博物館前舉行集會,呼籲民眾支持罷免三名教委,該團體去年底才成立,已經協助超過兩百位新的選民登記參與這次的罷免投票,並提醒合資格的非公民家長也能參與舊金山學區的選舉。

Lawrence Li說:「過去一個月,我們已登記超過228個亞裔新選民,包括從未登記過的公民,以及合資格的非公民家長,可以參加舊金山學區選舉的投票。」

週五就有非公民家長,以及首次投票的家長出面支持罷免。

非公民家長說:「我覺得這些教委在Lowell高中招生改革所提的建議,和所持的立場是非常錯誤的。」

首次投票的家長說:「這是我首次在美國投票,我覺得很幸運,我會用我手上的一票,去告訴三位教委,你們的行為和舉動影響所有的家長和市民。」

該團體指出,新登記的選民大多是住在華埠、日落區等不同地區的華人和亞裔,包括不懂英文或低收入家長,平常對政治並不關心,這次則積極登記成為選民。

活動媒體聯絡人徐安(Ann Hsu)說:「說到教委他們的所作所為,在傷害尤其是亞裔學生,那麼我們這些居民和選民都非常願意聽,聽了以後他們也同意說,一定要選舉來發出我們社區的聲音。」

關注人士稱,支持罷免最關鍵的原因,就是Lowell高中擇優錄取的招生制度。

徐安說:「教委在沒有聽取華人社區和亞裔社區的反應下,他們直接就把錄取制度改掉了,等於廢掉了,這個對我們亞裔社區來說是極其的汙辱。」

另外,支持罷免的人士還不滿這些教委的注意力搞錯方向。

徐安說:「他們的注意力放在搞政治,而不是在搞教育,做了很多事情,比如說要改名很多學校,或者要把某個學校的這幅畫蓋掉,這跟教育有關係嗎?沒有。」

舊金山選務處則宣布已經將超過50萬份郵寄選票寄出,選民接下來的一週就會收到,想要親身投票的選民,也可以從下星期二開始到市府選務處提早投票。

