受Omicron疫情影響,原定週末舉行的舊金山(三藩市)華埠新春擺街會宣佈取消。

有華埠商戶形容,像2020年3月,很多商舖關門,有在華埠工作的人表示,最近留意到人流少,對小商業影響很大。

商戶原本期待疫情即將結束,但是Omicron變種令到確診人數急增,華埠街坊會因此決定要取消今年原定在Stockton街舉行的農曆新年新春擺街會。

街會已經連續第二年取消,有商戶認為取消是好事,因為即使繼續進行,有居民都擔心疫情,不敢在多人環境出街,她本來都期待新春街會可以帶來生意人流。

有華裔居民則認為,社區對取消街會很失望。

