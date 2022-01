Santa Clara縣府要求有症狀人士先到所屬醫療設施做檢測（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

面對病毒檢測的高需求,Santa Clara縣府要求那些有症狀或與確診人士有接觸的居民,先到提供醫療服務的設施做病毒檢測,此外,縣政府也將對不承擔檢測責任的醫療設施開罰。

Santa Clara縣府提供的數據顯示,縣公共衛生部為15%的居民提供醫療服務,但所提供的病毒檢測卻佔全縣的20%。

相比之下,Kaiser Permanente為縣內30%的居民提供醫療服務,檢測比例則佔全縣12%。

而Sutter Health所屬的Palo Alto醫療基金,為16.5%的居民服務,但提供的檢測更只是全縣的2.4%。

縣府強調,醫療機構必須遵從縣衛生部門在2020年9月發出的衛生指引。

Santa Clara縣府律師James Williams說:「你若有症狀或是密切接觸者,而嘗試到你的醫療設施做檢測,卻被告知要等上一週,或要你到別處、或轉到縣衛生系統做檢測,這些都屬違規。」

縣府表示,已經準備對這些違規的醫療機構開罰,但需要民眾舉報他們無法取得檢測服務。

民眾可到縣網站舉報,網址是:http://scccovidconcerns.org

