華裔女子在紐約被遊民推下地鐵路軌身亡（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

來自灣區Fremont的40歲華裔女子,上個週末在紐約的地鐵站被遊民推倒不治身亡。

紐約警方證實,遭人推下地鐵鐵軌而喪生的女子是40歲華裔。

Michelle Alyssa Go住在紐約,事發當時她在Times Square站月台上等車,一個男人把她推下鐵路路軌推進一列南行的火車,她當場死亡。

涉案男子是61歲的無家可歸者Simon Martial,事發後一度逃去,但很快便自動投案,他面對二級謀殺控罪。

死者Go是知名四大會計諮詢公司之一德勤(Deloitte)的資深經理,她生前曾擔任義工,也有為遊民權益發聲,鄰居和同事們都紛紛表示,她是一名聰明且優秀的女性。

自疫情爆發以來,美國曾發生多宗針對亞裔的暴力案件,包括把人讓推下鐵軌,但警方相信這次Go的案件為隨機犯案,並非仇恨犯罪。

本周四在曼哈頓華埠將會有一場旨在反抗仇恨亞裔犯罪,以及反對在華人社區內興建遊民收容所的集會活動,到時候也會悼念Go。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。