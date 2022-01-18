暴風雪吹襲東岸和東北部 致停電和交通混亂（視頻）

【KTSF 張麗月報導】
美國東岸和東北部地區受到惡劣天氣影響，除了有暴風雪之外，還有龍捲風、水浸和翻起巨浪，導致交通混亂、停電和無數的航班取消。
單是東岸就有超過5千萬人受到暴風雪影響，在東北部地區，好似匹茲堡和Buffalo就下雪多達一呎，週一有超過25萬家庭和商業停電。
在東南部，惡劣天氣也導致在過去一天有最少4,300班航機取消。
北卡州的Charlotte/Douglas國際機場是其中一個最受影響的機場，航機班次一改再改，搭客叫苦無奈。
受影響旅客Ken Doughterty說：「AA美航為取消的航班，給我們重新訂位四個不同時間，結果我們自週六晚滯留這裡，週日晚也將會在這裡。」
由維珍尼亞州至緬因州週一的強風和大雨，也導致沿岸地區水浸。
在週日早上，佛羅里達州西南部就受到最少兩股龍捲風吹襲，摧毀幾十間房屋。
氣象預測，東北部冰凍天氣將會持續多兩天。
另外，東北部6個州經過夜晚的連場大雨，和時速近60哩的陣風之後，6州沿岸翻起巨浪，令有些地區水浸，沿海有些地區要封路，不過有當地好奇的居民走出去看看海浪。
居民Patty Szarek說：「很興奮，我很喜歡，我特意來這裡，慶幸沒下雪，可以讓我們走出來看看。」
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