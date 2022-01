暴風雪吹襲東岸和東北部 致停電和交通混亂（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國東岸和東北部地區受到惡劣天氣影響,除了有暴風雪之外,還有龍捲風、水浸和翻起巨浪,導致交通混亂、停電和無數的航班取消。

單是東岸就有超過5千萬人受到暴風雪影響,在東北部地區,好似匹茲堡和Buffalo就下雪多達一呎,週一有超過25萬家庭和商業停電。

在東南部,惡劣天氣也導致在過去一天有最少4,300班航機取消。

北卡州的Charlotte/Douglas國際機場是其中一個最受影響的機場,航機班次一改再改,搭客叫苦無奈。

受影響旅客Ken Doughterty說:「AA美航為取消的航班,給我們重新訂位四個不同時間,結果我們自週六晚滯留這裡,週日晚也將會在這裡。」

由維珍尼亞州至緬因州週一的強風和大雨,也導致沿岸地區水浸。

在週日早上,佛羅里達州西南部就受到最少兩股龍捲風吹襲,摧毀幾十間房屋。

氣象預測,東北部冰凍天氣將會持續多兩天。

另外,東北部6個州經過夜晚的連場大雨,和時速近60哩的陣風之後,6州沿岸翻起巨浪,令有些地區水浸,沿海有些地區要封路,不過有當地好奇的居民走出去看看海浪。

居民Patty Szarek說:「很興奮,我很喜歡,我特意來這裡,慶幸沒下雪,可以讓我們走出來看看。」

