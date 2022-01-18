首都華盛頓舉行馬丁路德金集會 促參院通過投票權法案

January 18, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Dick DeMarsico)

【KTSF 張麗月報導】

已故民權領袖馬丁路德金的家人，週一連同其他民權領袖一起在首都華盛頓舉行遊行集會，催促國會參議院表決通過投票權法案。

總統拜登積極推動的投票權立法上星期觸礁，因為國會參議院民主黨內繼溫和派的Joe Manchin之後，阿里桑那州聯邦參議員Krysten Sinema也公開表明極力反對，改變參議院的「拉布」規例，來讓投票權法案以簡單多數票就可以通過。

已故民權領袖馬丁路德金的家人趁著週一在首都華盛頓遊行集會，呼籲國會盡快通過選舉法案，因為目前全國就有19個州已經通過法例增加投票的難度。

馬丁路德金兒子說：「今天我們在Frederick Douglass橋遊行，是要向總統和美國參議院說，你們在基建上取得成功是好事，但我們需要你們用同等能量，去確保所有美國人擁有無條件權利去投票。」

馬丁路德金博士在1968年他39歲時，在田納西州Memphis市為清潔工人爭取，改善薪酬和工作環境時遭暗殺身亡，而他曾經發表過知名的「我有一個夢想」演說，他認為種族平等與減輕貧窮和停止戰爭是息息相關，因而在1964年獲頒諾貝爾和平獎，他堅持的非暴力示威也繼續影響活躍份子推動民權和社會改革。

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