CDC教大家如何識別山寨N95和KN95口罩（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】
總統拜登本週會公佈更多免費向民眾發放高質素口罩的信息，此外，CDC也發出了針對假冒N95和KN95口罩的警告，如何鑑別真偽呢？
面對傳播力更強的Omicron變種病毒，衛生官員建議民眾將口罩升級到N95或KN95。
心血管專科醫生Bernard Ashby說：「它不僅可以防止傳播病毒，還可以防止被Omicron感染。」
不斷擴大的口罩需求，讓一些別有用心的騙子，把矛頭指向了一些毫無戒心的消費者，在網上銷售假冒的口罩，對於這些假冒口罩，如何鑑別真偽呢？
N95計劃政府事務總監Kelly Carothers說：「對於消費者來說，這是一個非常難以駕馭的市場，現在美國市場上有數億個這樣的沒有監督的口罩，這非常危險。」
對於美國認證的N95，和中國認證的KN95這兩款口罩，CDC發出警告，市場上大約60%的N95和KN95是假冒的，以下是鑑別假口罩的方法。
第一，N95口罩應該有一個NIOSH的標識，以確認符合國家職業安全和健康研究所的要求，並且應該拼寫正確，而KN95口罩上沒有這一標識。
Mask Nerd噴霧工程師Aaron Collins說：「消費者不可能通過查看口罩，來判斷它是否有效，它們看起來是一樣的。」
第二，口罩上不應該有任何的裝飾，也不應該有任何多餘的說明。
第三，如果口罩上是掛在耳朵上的款式，而不是掛在頭上的頭帶，這也是一個警號。
另外，口罩可以戴多長時間呢？專家表示，如果使用和保養得當，口罩可以重複使用數天。
關於山寨口罩的危險信號，還包括如果口罩上沒有任何標記，口罩也很可能是山寨貨色。
另外就是找錯別字，查看銷售資訊上是否有語法錯誤，拼寫錯誤，並準確找到公司網站。
CDC的網站更新了有關口罩的資訊，您可以查看已經批准和未經批准的口罩列表。
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