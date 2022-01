CDC教大家如何識別山寨N95和KN95口罩（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

總統拜登本週會公佈更多免費向民眾發放高質素口罩的信息,此外,CDC也發出了針對假冒N95和KN95口罩的警告,如何鑑別真偽呢?

面對傳播力更強的Omicron變種病毒,衛生官員建議民眾將口罩升級到N95或KN95。

心血管專科醫生Bernard Ashby說:「它不僅可以防止傳播病毒,還可以防止被Omicron感染。」

不斷擴大的口罩需求,讓一些別有用心的騙子,把矛頭指向了一些毫無戒心的消費者,在網上銷售假冒的口罩,對於這些假冒口罩,如何鑑別真偽呢?

N95計劃政府事務總監Kelly Carothers說:「對於消費者來說,這是一個非常難以駕馭的市場,現在美國市場上有數億個這樣的沒有監督的口罩,這非常危險。」

對於美國認證的N95,和中國認證的KN95這兩款口罩,CDC發出警告,市場上大約60%的N95和KN95是假冒的,以下是鑑別假口罩的方法。

第一,N95口罩應該有一個NIOSH的標識,以確認符合國家職業安全和健康研究所的要求,並且應該拼寫正確,而KN95口罩上沒有這一標識。

Mask Nerd噴霧工程師Aaron Collins說:「消費者不可能通過查看口罩,來判斷它是否有效,它們看起來是一樣的。」

第二,口罩上不應該有任何的裝飾,也不應該有任何多餘的說明。

第三,如果口罩上是掛在耳朵上的款式,而不是掛在頭上的頭帶,這也是一個警號。

另外,口罩可以戴多長時間呢?專家表示,如果使用和保養得當,口罩可以重複使用數天。

關於山寨口罩的危險信號,還包括如果口罩上沒有任何標記,口罩也很可能是山寨貨色。

另外就是找錯別字,查看銷售資訊上是否有語法錯誤,拼寫錯誤,並準確找到公司網站。

CDC的網站更新了有關口罩的資訊,您可以查看已經批准和未經批准的口罩列表。

