Fremont一公寓停車場逾30輛車被連環爆竊（視頻）

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東灣Fremont發生大規模汽車爆竊案件，一個公寓住宅社區一夜之間，有超過30輛車的車窗玻璃被打碎，案發現場就在警察局總部對面。

案發現場在Fremont市Mission Peak公寓停車場，週一清晨有超過30位車主，一早醒來發現自己的車子窗戶全被打碎，原來是半夜有人到該公寓位在Stevenson Boulevard邊上的停車場大肆破壞，而對面就是Fremont市警局的總部大樓。

受害車主Katie Kongsuphone說：「當我看到我的車時，看起來好像車窗搖下來，我想著不會吧是被打破了嗎？我愈走近就愈覺得胃一縮，天啊，這是我又得破費的東西了。」

在這個停車場內到處可見這樣的場景，破碎的玻璃、散布一地的個人用品和信封等。

這位車主是被Fremont警方敲門後才出去查看車子。

受害車主Senthin Palamisamy說：「我不了解事件強度之大，直到我到場後看到，一整排有30輛車吧。」

他在車內放的幾百塊錢，還有健身手錶都被拿走。

週一中午過後，該停車場不斷有更換玻璃的卡車出現，因為有太多車的窗戶被砸爛，有車主還不知道案件的發生，警方於是將名片夾在雨刷下。

Kongsuphone說：「這讓我對本市有點焦慮，不知道這個社區將變成什麼樣。」

由於案發現場沒有監視錄影機，並未拍攝到案發情況，暫不知做案人數，警方仍在調查案件。

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