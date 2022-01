Fremont一公寓停車場逾30輛車被連環爆竊（視頻）

【KTSF】

東灣Fremont發生大規模汽車爆竊案件,一個公寓住宅社區一夜之間,有超過30輛車的車窗玻璃被打碎,案發現場就在警察局總部對面。

案發現場在Fremont市Mission Peak公寓停車場,週一清晨有超過30位車主,一早醒來發現自己的車子窗戶全被打碎,原來是半夜有人到該公寓位在Stevenson Boulevard邊上的停車場大肆破壞,而對面就是Fremont市警局的總部大樓。

受害車主Katie Kongsuphone說:「當我看到我的車時,看起來好像車窗搖下來,我想著不會吧是被打破了嗎?我愈走近就愈覺得胃一縮,天啊,這是我又得破費的東西了。」

在這個停車場內到處可見這樣的場景,破碎的玻璃、散布一地的個人用品和信封等。

這位車主是被Fremont警方敲門後才出去查看車子。

受害車主Senthin Palamisamy說:「我不了解事件強度之大,直到我到場後看到,一整排有30輛車吧。」

他在車內放的幾百塊錢,還有健身手錶都被拿走。

週一中午過後,該停車場不斷有更換玻璃的卡車出現,因為有太多車的窗戶被砸爛,有車主還不知道案件的發生,警方於是將名片夾在雨刷下。

Kongsuphone說:「這讓我對本市有點焦慮,不知道這個社區將變成什麼樣。」

由於案發現場沒有監視錄影機,並未拍攝到案發情況,暫不知做案人數,警方仍在調查案件。

