總統拜登上週宣佈多項抗疫,新措施中提到美國人可以在聯邦政府網站上免費訂購新型肺炎居家檢測盒,稍早公佈更多詳情。

白宮指訂購居家檢測盒的聯邦網站,將會在週三(19日)啟用,網址是:https://COVIDTests.gov,每個家庭可獲4盒免費居家檢測盒,並無須運費。

4盒限制將適用於每個住宅地址,白宮表示,居家檢測盒一般會在民眾會於訂購後7至12天付運,會通過美國郵政送達。

郵政署指在國內使用一等郵件(first-class),運送時間為1至3天。

這次第一批5億個檢測盒派送,估計購買和分發的成本達40億美元。

