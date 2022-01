【有線新聞】

法國政府警告,如網壇一哥祖高域不接種疫苗,可能會禁止他參加今年年中的法國公開賽。他早前被澳洲遞解後,已返回家鄉塞爾維亞。

祖高域乘搭的航班,當地周一正午過後於首都貝爾格萊德降落,祖高域一行人隨後由登機橋步出機艙,據報他先與家人團聚。機場外有大批傳媒守候,亦有支持者揮動國旗和橫額。

祖高域日前被澳洲取消簽證並上訴失敗,隨即遣返,澳洲總理莫里森指「3年內不得入境」的罰則,在合適情況下有迴旋餘地。

