聯邦政府推出的居家檢測盒訂購網站週二提早上線,民眾現在可以上網站訂購,每個家庭最多可免費取得4個檢測盒。

COVIDTests.gov網站原定1月19日週三啟用,但週二已正式上線,有民眾已成功下訂。

每個家居地址最多可取得4個檢測盒,費用全免,預計下訂後7至12天內付運。

根據網站,聯邦政府建議民眾若出現新型肺炎症狀時使用檢測盒,如果曾與確診人士接觸,應在至少5天後接受檢測,如果準備出席人多的眾會,也可在出發前使用檢測盒。

